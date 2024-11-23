اضطراب الملاحة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 28 نوفمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل نهارا على معظم الأنحاء وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية والمناطق القريبة منها.

وأوضحت الهيئة، أنه يومي الأحد 24 والإثنين 25 نوفمبر، ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا بقيم تتراوح ما بين 5:4 درجات على معظم أنحاء البلاد يصاحبها نشاط بحركة الرياح على معظم الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 50:40 كم|س ماا يعطي الإحساس بالبرودة.

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس بالإضافة إلى ارتفاع موج البحر 5:4 متر.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية والمناطق القريبة منها خلال بداية من الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى الخميس 28 نوفمبر.

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