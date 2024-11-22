نقيب الصحفيين يشكر الشركة المتحدة لتنازلها عن بلاغها ضد "حمدي حمادة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، بخالص الشكر لمجلس إدارة الشركة المتحدة، على استجابتهم السريعة لتدخل نقابة الصحفيين لحل مشكلة الزميل حمدي حمادة، ووعد ممثلو الشركة خلال اتصال هاتفي معي بأن محامي الشركة سيتوجه للنيابة صباح الأحد القادم للتنازل عن البلاغ بحق الزميل حمدي حمادة وتأكيدهم على أن الشركة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الصحفي، وحريصة على علاقات الود بين الزملاء، حيث يعمل بها 3 آلاف زميل، وأن الدافع لتحركها كان الدفاع عن العاملين بها مما نالهم من طعون غير حقيقية.

وشدد ممثلو الشركة على حرصها على احتواء أية مشكلة في إطار من التفاهم داخل البيت الصحفي؛ استنادًا للمعايير والمواثيق المهنية، التي تمنع الطعن في المواطنين استنادًا لأقاويل مرسلة أو معلومات غير مدققة.

والنقابة إذ تثمّن للشركة استجابتها وتقديرها لتدخل النقابة، فإنها تتمنى أن يتم التعامل بنفس الروح والتفهم من جانب كل الأطراف مع كل قضايا وأزمات الزملاء الأخرى، - خاصة ما يتعلق بقضايا النشر - وبعضها مطروح أمام جهات التحقيق حاليًا ليتم تسويتها داخل البيت الصحفي، ومن خلال الأدوات النقابية.

وتشدد النقابة على أن بداية الطريق للقضاء على المعلومات غير المدققة هو إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، فنشر المعلومات الصحيحة وإتاحتها من مصادرها هو الكفيل بسد كل المنافذ أمام أية معلومات مغلوطة أو غير مدققة.