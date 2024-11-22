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"القومى للمرأة" يشيد بتخصيص مستشفيات الشرطة لعلاج السيدات والأطفال مجانًا

02:00 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص الشكر والتقدير لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإتاحته فتح مستشفيات الشرطة بكل من (مدينة نصر- العجوزة – طنطا – الإسكندرية- أسيوط) للكشف على الأطفال بالمجان.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام وتستمر هذه المبادرة بدءا من يوم 20-11-2024 لمدة ثلاثة أيام من الساعة 5إلى 8 مساءً حيث ندعو الأمهات إلى الإطمئنان على صحة أبناءهم خلال المبادرة.

المجلس القومي للمرأة مستشفيات الشرطة علاج السيدات والأطفال
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