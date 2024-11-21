رئيسة "القومي للمرأة" تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة السيدة فيرونيكا الكوسر جارسيا قرينة السيد رئيس جمهورية كولومبيا بمقر المجلس وبحضور السيدة ماري لويس عضوة المجلس.

وهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات و بحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال المرأة وتمكينها بكافة المجالات.

في البداية رحبت المستشارة أمل عمار بالسيدة فيرونيكا الكوسر جارسيا والوفد المرافق لها معربة عن سعادتها باستقبالها بمقر المجلس كأول زيارة رسمية تشهدها منذ توليها منصب رئاسة المجلس.

وتحدثت المستشارة أمل عمار عن الإنجازات والمكتسبات التي تحققت فى ملف تمكين المرأة المصرية، وأكدت أن هذا التقدم المحرز في هذا الملف المهم يرجع إلى الإرادة السياسية المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المؤمن بأن تمكين المرأة حق أساسي من حقوق الإنسان واستعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية بمختلف المجالات.

وأوضحت المستشارة أمل عمار، أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية واستعرضت تشكيل المجلس واختصاصاته وأهم البرامج والمشروعات التى يقدمها لتمكين وحماية المرأة في كافة المجالات من بينها المشاغل والوحدات الإنتاجية والإطار الوطني للإستثمار في الفتيات الذى يحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي وبرنامج الشمول المالي وتحويشة وبرامج التثقيف المالي وريادة الأعمال وجلسات الدوار والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

كما أشارت إلى الحملات التوعوية التي يطلقها المجلس وعلى رأسها حملات طرق الأبواب واستخدام الفن في تغيير المفاهيم المغلوطة عبر إنتاج المسلسلات التي تناقش قضايا المرأة.

كما أشارت المستشارة أمل عمار إلي الدور الهام الذى يقوم به مكتب شكاوي المرأة فى تقديم الدعم القانوني والنفسى للسيدات وحمايتهن من العنف والتحرش، كما تفقدت السيدة فيرونيكا الكوسر جارسيا معرض منتجات السيدات المصريات من مختلف المحافظات والذى تضمن منتجات من الحقائب المصنوعة من الخرز، المرايات المقالم والحقائب المصنوعة من القماش المعاد تدويره الميداليات وبعض مشغولات التلي والتى تأتى ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية.

واشادت السيدة فيرونيكا الكوسر جارسيا بجودة المنتجات المصرية المصنوعة بايادى السيدات المصريات.