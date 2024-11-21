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تفاصيل لقاء حنفي جبالي برئيس البرلمان العربي

09:42 م الخميس 21 نوفمبر 2024

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

في مستهل اللقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة محمد أحمد اليماحي على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مُشيداً بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية والعمل البرلماني العربي المُشترك، ومؤكداً حرص مجلس النواب المصري على دعم البرلمان العربي في أدائه لدوره في ذلك التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.

من جانبه، ثمن محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الدور الرائد للدولة المصرية ومجلس النواب المصري في دعم العمل العربي المُشترك ودعم أعمال البرلمان العربي، مؤكداً على الدور المصري الريادي والتاريخي تجاه قضايا المنطقة العربية.

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حنفي جبالي يلتقي رئيس البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي
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