تنفيذًا لتوجيات الرئيس السيسي.. "مستقبل وطن" يُطلق مبادرة "شتاء دافئ"

كتب- عمرو صالح:

نظم حزب مستقبل وطن، مبادرة "شتاء دافئ"، لعام 2025 لتقديم البطاطين لمحدودي الدخل والأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وقال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن الحزب أطلق الفاعلية التي يطلقها سنويًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل قال النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن اعتاد أن يكون شريك مع المواطن المصري، وسيصل أكبر كم للمواطنين من خلال مبادرة "شتاء دافئ".

ووجه المواطنين الشكر للقيادة السياسة، مرددين هتافات "شكرا سيادة الرئيس"، و"تحيا مصر".

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