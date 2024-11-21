رئيس الوزراء يوجه بدراسة إقرار تنسيق خاص لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- محمد سامي:

قالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة WE، إن مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في الوادي الجديد، وفي باقي محافظات الجمهورية، تُعد بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني من خلال سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو بناء أجيال مصر الرقمية لدعم التحول الرقمي، وتحت مظلة "رؤية 2030" لتطوير قطاع التعليم الفني.

وأضافت، أن هذه المدرسة تُمثّل تتويجًا للشراكة المثمرة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة الوادي الجديد والشركة المصرية للاتصالات، بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب بالمحافظات الحدودية، مُشيرة إلى أن المدرسة تخدم نطاق محافظة الوادي الجديد بالكامل (الخارجة - الداخلة - الفرافرة - باريس)، وتم توفير أماكن لإقامة الطلبة والطالبات الوافدين من المراكز النائية التابعة للمحافظة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مصطفى ناصف، المدير التنفيذي للمدرسة، حول مُكونات المدرسة والأنشطة المُقدّمة بها، موضحًا أن المساحة الكلية للمَدرسة تبلغ 8400 متر مُسطّح، وتشمل 2 مبنى (مبنى أكاديمي ومبنى الورش)، ويعمل بالمدرسة 26 معلمًا وإداريًا، كما يبلغ عدد الطلاب بالمراحل المختلفة 150 طالبًا وطالبة، والتي تعد هي السعة الكاملة المستهدفة للمدرسة، موزعة على 6 فصول أكاديمية للصفوف الدراسية الثلاثة، بواقع فصلين دراسيين لكل مرحلة، وعدد 50 طالبًا للمرحلة الواحدة بكثافة 25 طالبًا للفصل الواحد، لافتًا إلى أن عدد البنين 64 طالبًا بنسبة 42.7 % وعدد البنات 86 طالبة بنسبة 57.3%.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من المعامل المتواجدة بالمدرسة، حيث أوضح المدير التنفيذي للمدرسة، أن المدرسة تتضمن 2 معمل أحدهما للحاسب الآلي، والآخر للشبكات، مضيفًا أن الطلاب خلال مرحلة الدراسة يتاح لهم اختيار أحد التخصصات المتاحة التي تشمل: الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، كما أن المدرسة مزودة ببنية تحتية متكاملة للاتصالات مما يجعلها مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأدار رئيس الوزراء، حوارًا وديًا مع عدد من طلاب وطالبات المدرسة، حيث سأل الطلاب عن رأيهم في مستوى الخدمة التعليمية بالمدرسة، وعن مستوى الخدمات المقدمة في أماكن الإقامة المخصصة للمغتربين منهم، والوجبات المقدمة للمغتربين، وأشادوا بالتحسن الملموس في الخدمات المقدمة خلال هذا العام، كما سأل رئيس الوزراء إحدى الطالبات عما تقوم به من أعمال خلال وجودها بالمعمل، حيث أجابت بأنها تعمل على تصميم موقع إلكتروني لعرض المنتجات.

فيما أجرت إحدى الطالبات حوارًا مع رئيس مجلس الوزراء، حول الصعوبات التي يواجهها طلاب مدرسة WE في التنسيق، والتقديم في الكليات، بالإضافة إلى خضوع الطلاب من خريجي المدرسة لمعادلة خاصة، وطالبوا بتنسيق خاص بالمدارس التطبيقية، حيث وجه رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدراسة وجود تنسيق خاص لهم باعتباره أمرًا عادلًا كتشجيع من الدولة للإقبال على هذه المدارس.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه، لتفقد مبنى الورش ومعمل اللغات، حيث أشار مصطفى ناصف، إلى أن مبنى الورش يشمل 2 ورشة تخصصية في تخصصات الكهرباء والاتصالات مُجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات لإتاحة فرصة التعلم والتطبيق الفعال للطلاب، علاوة على معمل للغات ومعمل فيزياء، مُضيفًا أنه يتاح لطلاب المدرسة تنفيذ التدريب الميداني داخل السنترالات والمواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكسابهم المهارات الفنية المطلوبة لاحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن نتائج مدرسة WE بالوادي الجديد، كانت متميزة خلال العام الدراسي السابق للصفين الأول والثاني، بنسبة نجاح 100% بواقع 82% بتقدير امتياز و18%جيد جدًا.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

ضوابط الحج السياحي البري 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟