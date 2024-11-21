طرق سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2024 لتلافي الغرامات

كتب- محمد صلاح:



مع بداية كل شهر، يبدأ عملاء فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء التسع في جميع المحافظات في سداد فواتير الكهرباء عن استهلاك الشهر السابق.



يأتي ذلك في وقت تُطبق فيه غرامة تأخير تُقدر بنسبة 7% شهريًا على التأخر في السداد، وفقًا لما أقره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2024

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الإجراءات المتاحة لعملاء شركات توزيع الكهرباء الذين يواجهون صعوبة في الدفع عبر المحصلين أو الذين يفضلون السداد الإلكتروني.

آليات السداد المتاحة

- السداد الإلكتروني

يمكن للمشتركين دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا عبر كود السداد الموجود على إيصال الفاتورة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة للكهرباء www.eehc.gov.eg، حيث يتوفر خيار «استعلام – دفع فواتير» لجميع شركات التوزيع.

- نقاط التحصيل

توجد نقاط تحصيل متعددة لسهولة الدفع تشمل مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن، بالإضافة إلى البنك الزراعي. كما تتوفر أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل من خلال فوري المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

- تطبيقات الهاتف المحمول

يمكن للمشتركين في مناطق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيقات الهواتف الذكية (متاحة على App Store وPlay Store)، عبر الرابط https://ncedc.gov.eg. تقدم هذه التطبيقات 3 خدمات رئيسية وهي: إبلاغ القراءة، استعلام عن الفاتورة، و سداد الفاتورة.

- المحفظة البنكية

يمكن سداد فاتورة الكهرباء عبر المحفظة البنكية المتوفرة في البنوك المصرية.

- المحافظ الخاصة بشركات المحمول

أيضًا يمكن الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول العاملة في مصر.



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