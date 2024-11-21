تعويضات ضحايا حادث المطرية.. منحة 70 ألف جنيه واستمرار صرف الرواتب

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن بدء إجراءات صرف منحة قيمتها 70 ألف جنيه، بواقع 10 ألاف جنيه لكل مُصاب من ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بورسعيد مع سيارة نصف نقل على طريق "المطرية - بورسعيد" الأسبوع الماضي، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وما زالوا داخل العناية المركزة.

صرف تعويضات ضحايا حادث المطرية - بورسعيد

قال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، إن صرف التعويضات من صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للوزارة، موجهًا مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بمتابعة صرف جميع المستحقات الخاصة بالضحايا من جانب صاحب العمل.

ونجحت مديرية العمل في بورسعيد، بتنظيم مفاوضة ناجحة أسفرت عن إقرار صاحب العمل صرف مستحقات تصل إلى 100000 جنيه للمتوفين في الحادث والذين بلغ عددهم 11 عاملًا، بإجمالي مليون و100 ألف جنيه مع استمرارية صرف مرتباتهم الشهرية لصالح أسرهم ومنحة فورية من الشركة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مصاب.

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