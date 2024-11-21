رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

دعا محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، الشباب الراغب في العمل بالخارج بالتقديم على المهن الجديدة المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تخصصات فرص عمل الإمارات

كشفت وزارة العمل، عن فتح باب التقديم على فرص عمل للشباب المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة وفرّها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب.

وجاءت تخصصات فرص عمل الإمارات، كما يلي:

- 3 مُشرف عمال.

- 30 حداد مسلح.

- 30 نجار مسلح.

شروط التقديم على فرص عمل الإمارات

جاءت شروط التقديم على فرص عمل الإمارات، كما يلي:

- يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 عام.

- سن مُشرف العمال حتى 48 عام.

- سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة .

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الإمارات

جاءت الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الإمارات، كما يلي:

- صورة من جواز سفر ساري.

- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

رواتب فرص عمل الإمارات

أشارت "العمل"، إلى أن رواتب فرص عمل الإمارات تبدأ من 1400 درهم وتصل إلى 1800 درهم إماراتي لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة.

وتابعت "العمل"، أن وقت العمل 8 ساعات يوميًا، وساعات إضافية طبقًا للإنتاجية مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين

خطوات التقديم على وظائف الإمارات

جاءت خطوات التقديم على فرص عمل ووظائف الإمارات من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة" يدويًا، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة لتحديد مواعيد الإختبارات.

وشددت "العمل"، على أن فرص عمل الإمارات مجانية تمامًا بدون أي رسوم أو وسطاء، ولمدة 7 أيام تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024 وحتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

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