طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها سقوط أمطار ونشاط للرياح.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الخميس



وأضافت "الهيئة"، أن طقس اليوم الخميس يشهد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس اليوم الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس الجمعة والسبت القادمين

أشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس الجمعة والسبت القادمين، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس الجمعة القادمة يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأكملت: اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 24 نوفمبر 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

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