قومي المرأة يشكر الداخلية لفتح مستشفياتها للكشف بالمجان على النساء

القاهرة أ ش أ

وجه المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإتاحته فتح مستشفيات الشرطة بكل من (مدينة نصر- العجوزة – طنطا – الإسكندرية- أسيوط) للكشف على النساء بالمجان،من الساعة 5 إلى 8 مساء.

حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

وأضاف المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2024.

وأشار المجلس، إلى أن وزارة الداخلية قررت منح النزيلات والنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الحالي حتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر المقبل.

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