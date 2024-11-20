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مدبولي: نستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح السنوات القادمة

05:31 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة لقطاع السياحة، كان هناك لقاء مهم هذا الأسبوع بين وزير السياحة وعدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في هذا المجال لوضع الخطط التنفيذية لتحقيق هدف 30 مليون سائح خلال السنوات القادمة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، أننا سنتحرك في هذا الشأن وسيصدر قرارات تنفيذية للدولة المصرية بالتنسيق مع قطاع السياحة والقطاع الخاص.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: الدولة المصرية مصنفة من المؤسسات الدولية في التصنيف "أ" لتصنيع تطبيقات الذكاء الإصطناعي والدخول إلى المجال الرقمي.

أعداد السائحين حركة السياحة تنشيط السياحة مصطفى مدبولي
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