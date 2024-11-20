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بدء اجتماع مجلس الورزاء برئاسة مدبولي

12:32 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:
بدأ من قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات.
ومن المنتظر أن يصدر المجلس عددا من القرارات، كما يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا للرد على عدد من الاستفسارات بعد انتهاء الاجتماع.
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الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
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