12 معلومة عن المتحدث الرسمي الجديد لرئاسة الجمهورية

كتب - محمد سامي:

يبدأ السفير محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، مهام مسؤولياته الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلفًا للسفير أحمد فهمي الذي تم تعيينه سفيرًا لدى المجر.

لكن من هو السفير محمد الشناوي؟

- حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وحصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن.

- بدأ حياته المهنية وكيلًا للنائب العام ثم التحق بوزارة الخارجية عام 1995.

- عمل في إدارة الشؤون القانونية الدولية والمعاهدات.

شغل مناصب متعددة، منها: سفارة مصر في لاهاي ومكتب وزير الخارجية في القاهرة.

- عمل في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك (مرتين).

- عمل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير عام 2019.

- شغل منصب سفير مصر لدى المجر قبل تكليفه بالمنصب الجديد.

- شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من 2007 إلى 2019.

- عضو في مفاوضات تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.

- ساهم في حملة مصر لعضوية مجلس الأمن (2016-2017).

- أشرف على ملف رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

- كان ممثلًا لمصر في لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة بالشؤون القانونية والمالية.

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