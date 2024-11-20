حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. تحذير من أمطار ونشاط للرياح

كتبت: محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

طقس الأربعاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس الخميس

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس من السبت إلى الإثنين

نشاط رياح أحيانًا على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضا:

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة

"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب

رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو