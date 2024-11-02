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أسبوع برلماني مزدحم.. "النواب" يناقش تعديلات قانون الشرطة والإجراءات الجنائية

11:51 م السبت 02 نوفمبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

يشهد مجلس النواب، خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع الجاري، أجندة تشريعية مزدحمة، حيث يناقش غدًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

كما يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

كما يستمر يوم الإثنين، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

بينما يستمع البرلمان، في جلسة الثلاثاء لبيان وزير المالية أحمد كجوك، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

كما يناقش فى ذات الجلسة اللجنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هيئة الشرطة وزير المالية تعديلات قانون الشرطة
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