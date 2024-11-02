البحوث الفلكية تكشف علاقة زلزال شرم الشيخ بأعمال القصف في غزة ولبنان

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال وسط سيناء، يوم الخميس الماضي، حدث بالقرب من شرم الشيخ وليس من نويبع، والزلزال وقع على بعد 3 كيلو من الشاطئ، موضحًا أن أي تفجير يمكن أن يولد زلازل وتيارات زلزالية، ويمكن التمييز بين الزلزال الذي يقع ويحدث بشكل طبيعي والزلزال الذي يحدث بشكل صناعي.

وأشار "رابح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ما حدث في شرم الشيخ هو زلزال طبيعي نتيجة تحركات بالقشرة الأرضية وليس نتيجة تفجيرات أو أعمال قصف يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أو جنوب لبنان.

وأوضح، أن زلزال وسط سيناء يوم الخميس هو زلزال رئيسي وتم الفحص بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء ويتم العمل من خلال فريق عمل، مشيرًا إلى أنه يتم التأكد من انتهاء طاقة الزلزال.