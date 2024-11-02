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أمطار رعدية وأجواء باردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

09:11 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 11 صورة
    أمطار رعدية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:-

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس أمطار السواحل الشمالية درجات الحرارة
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