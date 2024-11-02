البيض المصري أم التركي؟.. جدل بشأن الجودة والوزن بين "الشعبة" و"مواطنون ضد الغلاء"

كتب- حسن مرسي:

قال حمادة إبراهيم، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن وزن كرتونة البيض المصري يتجاوز 2 كيلوجرام، بينما لا يتجاوز وزن الكرتونة المستوردة من تركيا 1.6 كيلوجرام.

وأكد "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، أن البيض البلدي المصري يتميز بجودته العالية وطعمه المميز، مضيفًا: "كرتونة البيض الأبيض بتخرج من أرض المزرعة بـ152 جنيهًا والبلدي بـ 125 جنيه".

وأضاف: "تدوين تاريخ الصلاحية والإنتاج على البيض يتطلب ماكينات مكلفة ولو الدولة وفرتها هنكتب التاريخ"، متابعًا: "صلاحية البيضة من 10 إلى 15 يومًا ومفيش قانون يلزم المنتج بالكتابة على البيض".

من جهة أخرى، أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن وزن كرتونة البيض التركي يتجاوز 2.1 كيلوجرام، بينما المصري لا يتجاوز وزنة 1.450 كيلو جرام، وهو ما يتناقض مع المعلومات التي قدمها نائب رئيس شعبة بيض المائدة.

وأشار "العسقلاني"، إلى أن البيض التركي يتميز بوجود تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون عليه، وهو ما يفتقده البيض المصري، بالإضافة إلى الجودة المرتفعة، مضيفًا: "أن هناك فرق في الوزن بين البيض المستورد والمحلي"، مشيرًا إلى أن المستورد نضيف ومغسول والصفار جوا البيضة حلو زي بتاع زمان.

ونوه رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى تقدمه ببلاغ إلى جهاز حماية المستهلك للمطالبة بفحص جودة البيض المصري وضبط الأسواق، معقبًا: "تقدمنا ببلاغ لـ حماية المستهلك ومش هناكل بيض ممشش تاني".