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مصدر: دعم دولي لجهود مصر مع فلسطين وإسرائيل للتوصل لوقف إطلاق نار

05:46 م السبت 02 نوفمبر 2024

دعم دولي لجهود مصر مع فلسطين وإسرائيل

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كتب- محمد أبو بكر:
قال مصدر مصري مطلع لقناة القاهرة الإخبارية إن هناك دعم دولي للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بغزة وإعادة الهدوء رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

جهود مصر اسرائيل فلسطين صفقات الأسرى
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