من 5 إلى 20 كيلو.. الزراعة: تهجين سلالات الماشية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان

كتبت - داليا الظنيني:

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على طرح منتجات اللحوم والألبان بأسعار مخفضة من خلال منافذها التسويقية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي يصل عددها إلى 300 منفذ، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الوزارة تسعى لتحسين السلالات الحيوانية للأبقار والجاموس عبر برامج تهجين مدروسة مع السلالات المحلية للحصول على سلالات ممصرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن نتائج التهجين أسفرت عن زيادة إنتاجية الألبان لتصل إلى 20 كيلو يومياً مقارنة بـ5 كيلو فقط سابقاً، بالإضافة إلى تحقيق زيادات كبيرة في الوزن الإجمالي للحيوانات، مما يسهم في تعزيز إنتاج اللحوم محلياً.

وأشار سليمان إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن المواطنين.

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