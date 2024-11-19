"السياحة" تصدر بيانًا بشأن حريق معبد "موت" بالكرنك: لم يمس الآثار



كتب - محمد شاكر:

أكدت وزارة السياحة والآثار، السيطرة على حريق محدود نشب في منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن الحريق لم يمس أيًا من العناصر الأثرية بالمنطقة، وأن جميعها في حالة جيدة من الحفظ.

يذكر أنه فور العلم بنشوب الحريق، توجه فريق من الأثريين والمرممين بمنطقة آثار الأقصر إلى مكان الحريق واتخذوا كافة إجراءات الحماية اللازمة، كما قاموا، فور إخماد الحريق، بالمعاينة الأثرية والفنية، وتم التأكد من سلامة كافة العناصر الأثرية وأنها لم تتأثر بالحريق، وأنها في حالة جيدة من الحفظ.