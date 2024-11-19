أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر وحتى الأحد 24 نوفمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على معظم الأنحاء وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح وعلى فترات متقطعة.

وبخصوص طقس الأربعاء 20 نوفمبر 2024 وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وعلى فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الخميس 21 نوفمبر شبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر و نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وبداية من الجمعة 22 نوفمبر وحتى الأحد 24 نوفمبر فمن المتوقع أن تشهد تلك الفترة نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء

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