عمرو أديب عن جدل فواتير مطعم بوراك: هوا ده اللانش بوكس بتاع العيال.. انت مالك؟

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على حالة الجدل المثارة بشأن مطعم الشيف التركي بوراك، بعد انتشار فاتورة تُظهر تكلفة عالية لوجباته.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر": "الناس تقول إن أكلة شخصين بـ21 ألف جنيه، وشوفوا زجاجة المياه بكام... إنتو مالكم؟ هو ده اللانش بوكس بتاع العيال".

وأضاف: "الراجل يعمل اللي هو عاوزه، يا رب تكون حتى اللحمة 100 ألف جنيه... متروحش عنده يا أخي، متخليش أهلك وصحابك يروحوا عنده".

وأشار إلى أن الجدل حول المطعم أحدث دعاية كبيرة، معلقًا: "المحل اتعمل له دعاية بمليون جنيه، مصر بلد المليون مطعم، ليه الأزمة بتاعت فواتير مطعم بوراك التركي، هوا ده اللانش بوكس بتاع العيال.. انت مالك؟.. لو هيعمل حتة اللحمة بـ100 ألف جنيه هيضرك في إيه؟.. مش معاك متروحش هناك.. الناس اللي بتروح هناك مش فارق معاه فلوس ولا مستني تخفيض".

واستكمل: "الناس تتحدث عن فاتورة مطعم بوراك وأسعاره، لكن محدش واخد باله إن منطقة حدائق الأهرام بقالها 4 أيام معندهاش مياه".

واختتم أديب بقوله: "مصر فيها الكشري في كيس بـ3 ساغ وطبق اللحمة اللي بـ100 ألف جنيه.. انتم مشوفتوش الحلفة اللي في الهرم من 3 أيام؟.. أنا باكل بقلاوة وفطير من الشارع بـ5 جنيهات، بلاش نعمل قصة المطعم التركي قضية أمن قومي".

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