أحمد موسى: النصر للمسبوكات ستعود لنشاطها من جديد بعد فترة من التوقف

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق كامل الوزير كشف عن حل جميع المشكلات التي كانت تواجه شركة النصر للمسبوكات، مؤكدًا أنه سيتم إعادة تشغيل المصنع اعتبارًا من يوم غدٍ (الثلاثاء) بعد توقف دام لمدة عامين.

وأوضح "موسى"، أن الفريق كامل الوزير أكد أن الشركة ستستعيد مكانتها كإحدى الشركات الصناعية الرائدة في مجال تصنيع مواسير الزهر والمسبوكات.

عودة شركة النصر للمسبوكات لنشاطها

وأشار موسى إلى أن شركة النصر للمسبوكات ستعود لنشاطها من جديد بعد فترة من التوقف، لافتًا إلى أن العاملين في الشركة كانوا يطالبون برواتبهم، بل كانوا يأملون في زيادتها رغم توقف العمل في المصنع.

وأضاف موسى أن "الفريق كامل الوزير يعمل دون توقف، حيث يختتم اجتماعًا ليدخل في اجتماع آخر، وهو يدير اثنين من أبرز الملفات، هما النقل والصناعة، ويعمل بكل جدية وعزيمة".

اقرأ أيضا:

بعد واقعة عضو بمجلس الزمالك.. أبرز النصائح لتجنب حرائق "شواحن" الكهرباء

البابا تواضروس في عظة قداس العيد الـ12 لتجليسه: وجودنا معًا اليوم أقوى من مئة عظة