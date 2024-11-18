قبل السفر للخارج وتجنبًا للنصب.. خطوات التحقق من صحة عقد العمل

كتب- محمد أبو بكر:

انتشرت في الفترة الأخيرة جهات تدعي أنها شركات لإلحاق العمالة بالخارج تحت مظلة وزارة العمل، مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها الوهمية، وتقوم هذه الجهات بطلب مبالغ مالية من الشباب مقابل وعود كاذبة بتوظيفهم في الخارج.

خطوات التحقق من صحة عقد العمل

ويرغب عدد كبير من الشباب والمواطنين بعد انتشار مثل هذه الشركات وتعرض العديد إلى النصب، إلى معرفة خطوات التحقق من صحة عقد العمل.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إنه للتحقق من صحة عقد العمل والشركة المُتعاقد معها يجب اللجوء إلى إدارة التشغيل في وزارة العمل، وذلك للتأكد من صحة العمل والتأشيرة.

وحذرت "أحمد"، في تصريحات لمصراوي، المواطنين والشباب، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية للتوظيف بالخارج، مؤكدة أن كل الوظائف التي تُعلن عنها وزارة العمل أو تقدمها مجانًا.

وظائف وزارة العمل بالخارج مجانية

وشددت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الشباب يجب أن يتابعوا البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل لضمان صحة الإعلانات وتجنب الوقوع ضحية لهذه الجهات المزيفة.

يذكر أن محمد جبران، وزير العمل، كان أكد لمصراوي في وقت سابق، أن هذه المكاتب غير معترف بها من قبل الوزارة وغير تابعة لها، محذرًا الشباب من الانسياق وراء الإعلانات المخادعة والوهمية.

وتابع "جبران"، هذه الشركات تهدف فقط للنصب وليس لها أي صلة بوزارة العمل، مؤكدًا أن جميع فرص العمل التي توفرها الوزارة بالخارج للشباب تتم دون أي رسوم، وهي مجانية تمامًا، وذلك لضمان عدم استغلال الشباب ماليًا.

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