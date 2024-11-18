تفاصيل مشاركة مصر في تحالف "استمرارية رئاسات مؤتمر الأطراف بشأن المناخ والصحة"

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل مشاركة وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، في جلسات قمة المناخ "كوب 29" المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه من المقرر أن يشارك الوفد اليوم في جلسة رئيسية تحت عنوان "ضمان الاستدامة والتكامل في إجراءات المناخ والصحة: تحالف استمرارية باكو لرئاسات مؤتمر الأطراف بشأن المناخ والصحة"، والتي يشارك فيها وزراء صحة ومسؤولين من الدول المضيفة لمؤتمرات الأطراف "كوب 26"، و"كوب 27"، و"كوب 28"، و"كوب 29"، و"كوب 30" والتي ستعقد في البرازيل.

وأشار إلى أنه سيتناول مبادرات الصحة العامة التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وكيفية معالجة مصر لتداعيات تغير المناخ على الصحة، فضلا عن الحديث عن أهمية الجهود الدولية في تعزيز الأثر الإيجابي لمواجهة التغيرات المناخية.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الجلسة وزير الصحة بأذربيجان تيمور موساييف، والدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، وجيرارد هاو، رئيس قسم التكيف والطبيعة والمرونة بالمملكة المتحدة، وإثيل ماكييل، أمينة إدارة الصحة البيئية ومراقبة الصحة بوزارة الصحة البرازيلية.

تفاصيل جلسة المناخ والصحة في "كوب 29"

تأتي هذه الجلسة ضمن الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن المناخ والصحة في "كوب 29"، إذ تهدف إلى التأكيد على أهمية ضمان الاستمرارية والتكامل بين المبادرات القائمة في مجالي المناخ والصحة، كما ستسعى إلى تسريع تنفيذ الالتزامات السابقة وسد الفجوات الحرجة وتلبية الاحتياجات في مجال تمويل المناخ والصحة.

علاوة على ذلك، ستكتشف الطاولة المستديرة مسارات مبتكرة لتوسيع الموارد المالية لدعم حلول مؤثرة في مجال المناخ والصحة، وسيكون من أبرز فعاليات الحدث حفل توقيع خطاب النوايا لإنشاء "تحالف استمرارية رئاسات مؤتمر الأطراف بشأن المناخ والصحة" بقيادة باكو.

يقود هذا التحالف: مصر والمملكة المتحدة، والإمارات، وأذربيجان، والبرازيل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهو مصمم لضمان التكامل والاستمرارية والتقدم المستدام نحو تحقيق نتائج مؤثرة انطلاقًا من الالتزامات السابقة.

وبالتوافق مع تحالف "باكو" لرئاسات مؤتمر الأطراف بشأن المناخ والصحة، ستجمع الطاولة المستديرة بين شركاء رئيسيين في تمويل المناخ والصحة لتبادل التقدم المحرز وحشد الالتزامات لدفع عجلة تمويل المناخ والصحة.

كما ستُركِّز على تفعيل المبادئ التوجيهية لمؤتمر الأطراف 28 (COP28) لتمويل حلول المناخ والصحة، وتعزيز الشراكات الوطنية واستكشاف فرص تمويل جديدة من خلال المنصات متعددة الأطراف والثنائية القائمة، بما في ذلك منصة الاستثمار في تأثير الصحة.

ويهدف الحدث إلى تعزيز التكامل والحوار بين المبادرات المختلفة في مجالي المناخ والصحة، والتأكيد على أهمية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ لتحقيق نتائج مؤثرة، فضلا عن تبادل التقدم المحرز في عمل شركاء المناخ والصحة على مستوى العالم لتحقيق تمويل أكثر فعالية وكفاءة للتدخلات المتعلقة بالمناخ والصحة، مسترشدين جزئيًا بالمبادئ التوجيهية لمؤتمر COP 27 الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، إضافة لإبراز الفوائد العملية للشراكات متعددة الأطراف والثنائية في معالجة التأثيرات الصحية لتغير المناخ، مع التركيز على تعزيز تعبئة الموارد وتقوية التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

كما يهدف لعرض مبادرات ناجحة تسلط الضوء على توافق الإجراءات المتعلقة بالمناخ والصحة، وتشجيع تبني هذه النهج على نطاق أوسع بين الدول والقطاعات.

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