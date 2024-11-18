بالصور.. "الزراعة" تقدم الدعم الفني لمزارعي البساتين في الإسكندرية

كتب- أحمد السعداوي:

تفقدت لجنة من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، مزارع البساتين ببعض المناطق في محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة الحالة العامة للزراعات وتقديم الدعم للمزارعين.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بمواصلة تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتكثيف الدور الإرشادي، والمرور الدائم والمستمر لفحص الزراعات وتقديم التوصيات اللازمة للمزارعين.

تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين

أشار عطا إلى أنه تم تشكيل لجان من الإدارة المركزية للبساتين، للمرور الميداني، بجميع المحافظات؛ لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، خصوصًا مزارعي الحاصلات البستانية: فاكهة، خضر، نباتات طبية وعطرية، نخيل، صوب، مشاتل، مع متابعة تفعيل القرارات الوزارية المكاتبات المنظمة لأعمال البساتين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين أنه تم المرور على بعض من نطاق منطقتي: النهضة ومريوط، التابعتَين للمراقبة العامة للتنمية والمشروعات بالإسكندرية، لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خلال هذه الفترة، مع التوعية بتطبيق استخدام المبيدات والتعريف بنظم الري الحديث وضرورة التحول لهذه الأنظمة بما يتلاءم مع كل محصول.

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