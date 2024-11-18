نشرة منتصف الليل| حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. وتعليق "ساويرس" على فيديو تكسير أحجار بالهرم الأكبر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ننشر كراسة شروط حجز "سكن لكل المصريين 5" (الأسعار والمحافظات)

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" غدًا الاثنين 18 نوفمبر للمواطنين ذوي الهمم فقط، لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن حتى يوم الاثنين 2024/11/25.

ويمكن لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

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أول تعليق من نجيب ساويرس على فيديو تكسير أحجار بالهرم الأكبر

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الجدل الذي أثير بشأن انتشار فيديو، يتضمن مشاهد لبعض الفنيين الذين يقومون بأعمال صيانة بالهرم الأكبر، مستخدمين فئوس وآلات حادة، مما دفع الكثير من مرتادي مواقع التواصل إلى الإعراب عن دهشتهم مما يحدث، عبر حسابه على موقع إكس.

وقام ساويرس بنشر بيان وزارة السياحة والآثار حول هذا الأمر قائلا: "ليس لنا دخل بذلك!!".

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هل يتم إلغاء عقود الـ 59 عامًا بعد حكم "الدستورية العليا"؟

هل ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة على عقود الـ 59 عامًا؟، تساؤل فرض نفسه بين أوساط الملاك والمستأجرين خلال الأيام الماضية، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

الدكتور أحمد البحيري، المحامي، قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شأن القانون رقم 136 لسنة 1981 يخص عقود الإيجار القديم فقط.

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شقق سكن لكل المصريين 5.. ننشر أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" غدًا الاثنين 18 نوفمبر للمواطنين ذوي الهمم فقط، لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن حتى يوم الاثنين 2024/11/25.

ويمكن لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوي الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

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التضامن توضح شروط وتفاصيل التقديم على حج الجمعيات الأهلية

كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، عن خطوات وطريقة التسجيل لحج الجمعيات الأهلية لعام 2025، حيث أوضح أن التقديم يمكن أن يكون إما إلكترونيًا عبر بوابة الحج والعمرة أو بشكل ورقي.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار عبد الموجود إلى أن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بدأ اليوم الأحد ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

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