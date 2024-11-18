تعرف على الأوراق المطلوبة لتغيير ملكية عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتركون لتغيير ملكية عداد الكهرباء بجميع فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات، بعد تفيذ الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة بتركيب عدادات "كودية - ذكية"، إضافة إلى تغيير العدادات التقليدية القديمة إلى حديثة.

وحددت الشركة الأوراق المطلوبة التي يجب أن يقدمها المشتركون بالفروع والإدارات التابعة لشركات التوزيع لتغيير ملكية عداد الكهرباء، سواء المنزلي أو التجاري كالآتي:-

- تقديم تنازل موثق من صاحب الاشتراك "المتنازل" إلى المتنازل إليه من الشهر العقاري في حالة عدم ذهاب المتنازل مع المتنازل إليه لمقر الشركة.

- مستند الملكية للعين موثق وفي أحد بنوده الاشتراك "رقم الحساب".

- آخر فاتورة كهرباء.

- بيان سداد المديونية من رصيد أقساط أو تسويات.

- سداد الرسوم اللازمة لتغيير العداد، آلية تلقي الشكاوى بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء.

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء عددا من الآليات، لتلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء كالتالي:

- يمكنك تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكنك تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز.. اضغط هنا

- يمكنك إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين.. اضغط هنا - أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. - كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».