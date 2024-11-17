أول تعليق من نجيب ساويرس على فيديو تكسير أحجار بالهرم الأكبر

كتب- محمد شاكر:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الجدل الذي أثير بشأن انتشار فيديو، يتضمن مشاهد لبعض الفنيين الذين يقومون بأعمال صيانة بالهرم الأكبر، مستخدمين فئوس وآلات حادة، مما دفع الكثير من مرتادي مواقع التواصل إلى الإعراب عن دهشتهم مما يحدث، عبر حسابه على موقع إكس.

وقام ساويرس بنشر بيان وزارة السياحة والآثار حول هذا الأمر قائلا: "ليس لنا دخل بذلك!!".

وأصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا مساء اليوم، أوضحت خلاله أن ما يظهر في الفيديو ليس هدماً، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، والتي تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.

ويقوم المجلس الأعلى للآثار، حالياً، بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تقدم بمذكرة للشركة المنفذة لأعمال الكهرباء بسبب قيامها بأعمال الصيانة أثناء الفترة الصباحية للزيارة، وليس بعد انتهاء مواعيد فتح المنطقة الأثرية كما هو متبع.

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