وفاة النحات أحمد سامي مدير متحف محمد محمود خليل الأسبق

كتب- محمد شاكر:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، النحات أحمد سامي، مدير متحف محمد محمود خليل الأسبق.

وأعلن الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، وفاة النحات الكبير أحمد سامي، فكتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "النحات المصري الكبير، أحمد سامي، مدير متحف محمد محمود خليل الأسبق فى ذمة التاريخ".

وتابع محجوب: "عزيز علي أن أنعيك يا صديقي وأخي ووالدي، والله وحده يعلم أنك أول من حدب وعطف ورعى خطواتنا الأولى فى هذه المدينة القاسية، إلى رحاب الله الواسعة يا كبير النفس والروح والخلق، وإلى لقاء قريب فى حياة أخرى أكثر عدلًا وإنسانية".

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