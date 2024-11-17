المؤبد لـ "حارس أمن" قتل عاملاً داخل موقع إنشاء في بدر

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، برفض الاستئناف المقدم من متهم يعمل "حارس أمن"، وتأييد حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على خلفية قتل "عامل بلاط"، في موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر.

كانت محكمة جنايات القاهرة، اصدرت حكمها أول درجة، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل خفير في موقع تحت الانشاء في مدينة بدر.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، وجهت له تهمة القتل العمد وسبق الاصرار والترصد في منطقة التجمع.

كشفت التحريات الأولية حول واقعة مقتل "عامل بلاط" بطلق ناري في الرأس بسبب مشادة كلامية مع حارس أمن بمدينة بدر بالقاهرة، أن الحادث بسبب قيام حارس العقار بمنع دخول معدات البلاط إلى المصنع، وتصدى للمجني عليه، ولذلك نشبت بينهما مشادة كلامية، على أثرها أطلق عليه طلقة خرطوش في رأسه فأنهى حياته في الحال.

وأضافت التحريات أن المجني عليه عامل بلاط يعمل في مصنع يتبع إحدى الشركات الخاصة، حيث إنه من محافظة أسيوط ويحضر إلى القاهرة كل فترة للعمل في الشركة لتركيب البلاط، وتم القبض على المتهم وبحوزته سلاح خرطوش مستخدم في الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة مدينة بدر بورود بلاغ من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل بها طلق ناري في الرأس، بسبب مشادة كلامية مع حارس أمن، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لعامل "عامل بلاط" يدعى "محمد يوسف" في العقد الخامس من العمر، لقي مصرعه إثر تلقيه طلقًا ناريًّا في الرأس على يد حارس أمن بسبب مشادة كلامية في مدينة بدر، وتم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.