تنسيقية شباب الأحزاب تُطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل

كتب- عمرو صالح:

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد وتم خلال الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون كافة، بحضور أصحاب المصلحة.

وفي بداية الجلسة قدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عرض عن القانون والمناقشات التي تمت في مجلسي النواب والشيوخ وأروقة الحكومة، مؤكدة أن الأصل في الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الحالة المصرية.

فيما قدم المشاركون عدد من الاقتراحات تتعلق بفلسفة القانون وإعلاء قيمة العمل، مؤكدين أن الفلسفة الأساسية للقانون يجب أن تكون مساعدة مصر في إعادة هيكلة القوى البشرية.

أدار الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك فيها كلًا من النواب مارسيل سمير، نادر مصطفى، إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء حسام الجمل، أحمد حشيش، أحمد مشعل، أحمد موسى، أسامة الرفاعي، إيمان محمد، حازم ضيف، حافظ عثمان، حامد محمد، رحاب عبدالله، زكي القاضي، سامي الزيات، شيماء الأشقر، عمرو خليفة، كامل كامل، محمد أبو النجا، محمد البطران، يارا ثروت.

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