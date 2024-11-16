شاهد أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

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كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، أحدث تصوير جوي يكشف تقدم الأعمال في مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، الذي يمثل خطوة استراتيجية في تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.

تفاصيل مشروع محطة حاويات تحيا مصر

- الطاقة الاستيعابية: تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة.

طول الأرصفة: 2000 متر.

- نسبة الإنجاز: اكتملت أعمال البنية الأساسية بنسبة 100%.

- الموقع: جزء من الممر اللوجستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط)، الذي يضم:

ويقود المشروع التحالف شركة "يورو جيت" الألمانية والخط الملاحي "هاباج لويد"، حيث يتم التركيز على إنشاء بنية فوقية بأعلى المواصفات العالمية لمحطات الحاويات.

ومن المستهدف تحويل محطة "تحيا مصر 1" إلى المركز الرئيسي للخط الملاحي بالبحر المتوسط.

نتائج مشروع محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط

- زيادة القدرة الاستيعابية: إلى 6 ملايين حاوية مكافئة لميناء دمياط.

- تعزيز مكانة الميناء عالمياً: كمحور رئيسي لتداول الحاويات وتجارة الترانزيت.

- دعم الاقتصاد الوطني: بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ما يعكس الالتزام بتحديث البنية التحتية وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية.



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