لجنة الإسكان: مجلس النواب يعد قانونًا جديدًا للإيجارات القديمة

كتب- حسن مرسي:

أكد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم تشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يتضمن زيادات تدريجية في القيم الإيجارية.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، وصف الناظر حكم المحكمة الدستورية بأنه حكم تاريخي، مؤكدًا أن مجلس النواب سيعمل بجدية لإيجاد حلول تشريعية ترضي جميع الأطراف، بما في ذلك الملاك والمستأجرين.

وأضاف أن المجلس، بالتعاون مع الحكومة، يسعى لتطوير تشريعات عادلة تأخذ في الاعتبار مصالح الجميع، مما يسهم في تحقيق التوازن في سوق الإيجارات.

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