حدث في 8 ساعات| مدبولي يحتفل بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج.. وتنبيهات مهمة لأصحاب مخالفات البناء بالقاهرة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، افتتاح رئيس الوزراء مصنع النصر للسيارات بعد توقف 15 عامًا، وإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الوزير المفوض أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرًا لمصر لدى جمهورية المجر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"الزراعة": حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مراكز محافظة البحيرة.

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أخبار الطقس.. الأرصاد: أمطار وشبورة واضطراب ملاحة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري

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صور.. تسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة بسوهاج بتكلفة 60 مليون جنيه

سلمت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، المدفن الصحي بمدينة جهينة في محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.

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قرار جمهوري بتعيين متحدث الرئاسة سفيرًا لمصر في المجر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الوزير المفوض أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرًا لمصر لدى جمهورية المجر بعد انتهاء مدة خدمته متحدثًا لرئاسة الجمهورية.

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قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.. تنبيهات مهمة لأصحاب مخالفات البناء بالقاهرة

عقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري إدارات الإسكان، ومديري المراكز التكنولوجية بالأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، ونسب الإنجاز في هذه الملف.

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الحج 2025.. 10 تأشيرات ممنوعة من أداء الفريضة لعام 1446هـ

كشف أحمد محمد البيه، عضو غرفة شركات السياحة، عن التأشيرات الممنوعة من أداء الحج لعام 1446هـ- 2025م

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أول أتوبيس ديزل.. تفاصيل كاملة لعودة النصر للسيارات- 46 صورة وفيديوهات

أكد الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أن النصر للسيارات تمثل جزءًا من تاريخ مصر الصناعي.

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وزير الصحة يؤكد دعم جهود السعودية في مكافحة مخاوف مقاومة مضادات الميكروبات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، دعم الحكومة المصرية لجهود المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة، في مكافحة المخاوف العالمية، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات AMR.

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27 صورة لأكثر من 3000 فرصة عمل بـ 8 محافظات.. ننشر التخصصات وتفاصيل التقديم

كشفت وزارة العمل، اليوم السبت، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

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رئيس الوزراء: السوق المصري يحتاج نصف مليون سيارة سنويًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن احتياجات السوق المحلي اليوم تصل إلى نصف مليون سيارة، وستزيد مع الزيادة السكانية حتى عام 2030.

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"النهارده عيد".. رئيس الوزراء يحتفل بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، والتي رحب في

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10 آلاف سيارة في هذا الموعد بـ3 طرازات.. ماذا تستهدف "النصر لصناعة السيارات"؟

قال الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، إن شركة النصر للسيارات أسست شركة"S.N أتموتوف" مع مجموعة الصافي؛ وهي شركة تجارية بهدف تفعيل وثيقة سياسة ملكية

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تفاصيل خطة إعادة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف 15 عامًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما.

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