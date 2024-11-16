كسر مفاجئ في خط مياه بوصلة دهشور وقطع الخدمة عن هذه المناطق -فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد طريق وصلة دهشور حدوث كسر مفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسي المغذي للعديد من المناطق بمدينة 6 أكتوبر الشيخ زايد.

وأكد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الكسر في خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمناطق من منطقة التوسعات الشرقية (بالم هيلز) ومنطقة الحزام الأخضر الأمر الذي يتطلب قطع المياه عن عدد من المناطق.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه من المتوقع أن يتم إصلاح الخط خلال 8 ساعات.

كما خصص جهاز مدينة 6 أكتوبر عدة أرقام لطلب سيارة المياه، وهي: (15100 - 01150335658).

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