فيديو.. شكل ومواصفات أول أتوبيس كهربائي تُصنعه "النصر للسيارات"

كتب- محمد أبو بكر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، يرصد شكل الأتوبيس الجديد الذي أنتجته شركة النصر لصناعة السيارات.

مواصفات الأتوبيس الكهربائي لشركة النصر للسيارات

استعرض الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، مواصفات أحدث أتوبيس سياحي للشركة، والتي جاءت كما يلي:

- سعته 49 راكبًا.

- طوله 12 مترًا.

- اقتصادي في التشغيل.

- يعمل باستخدام الديزل.

- مخصص للمسافات الطويلة.

- نسبة المكون المحلي 50% ومستهدف زيادتها إلى 70% عام 2023.

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