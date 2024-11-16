خطوات حساب قيمة فاتورة "الكهرباء" من المنصة الموحدة

كتب- محمد صلاح :

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر المنصةَ الموحدة لخدمات الكهرباء؛ بهدف توفير العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها حساب استهلاك الكهرباء، ودفع قيمة الفواتير أونلاين، فضلًا عن خدمات أخرى تخص المواطنين في قطاع الطاقة، والتي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًّا وفي ثوانٍ معدودة.

وينشر "مصراوي" كيفية خطوات حساب استهلاك الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، كما يلي:

خطوات حساب استهلاك الكهرباء من المنصة الموحدة

يمكن للمواطنين حساب ومعرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، كالتالي:

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم تسجيل الدخول على الموقع، وهو شرط أساسي للحصول على الخدمة.

- اختيار خدمة "احسب فاتورتك".

- تحديد نوع النشاط سواء منزلي أو تجاري، إضافة إلى اختيار كمية الاستهلاك من خلال إدخال كمية الاستهلاك الكلية، أو إدخال آخر قراءة من العداد والفاتورة.

- إدخال البيانات المطلوبة مثل كمية الاستهلاك، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

-ستظهر بعدها سيتم تحديد كمية الاستهلاك.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء

تتيح المنصة إمكانية دفع قيمة فواتير الكهرباء أونلاين، وحتى تتمكن من استخدام هذه الخدمة، يجب العودة للصفحة الرئيسية.

- اختيار خدمة دفع فاتورة الكهرباء، والضغط على "طلب جديد".

- يجب الموافقة على الشروط والأحكام، والتي تتضمن أن تكون الشركة غير مسؤولة عن الخطأ في كود السداد، وحال سداد الفاتورة بكود غير صحيح فالشركة غير مسؤولة عن الخطأ، ولن يتم استرداد قيمة الفواتير.

- اختيار عداد من إعداداتي، وإدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام، ليظهر كود السداد الإلكتروني. - إذا كنت تمتلك كود السداد الإلكتروني، فيجب إدخاله ودفع قيمة الفاتورة ببطاقة الائتمان أو الفيزا.

اقرأ أيضًا:

الإسكان: أسعار شقق "سكن لكل المصريين 5" تبدأ من 184 ألف جنيه

رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج

شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"إسكان النواب" تكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي

الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية

22 صورة لأعمال تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب