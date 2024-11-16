10 صور لأعمال تطوير حديقة الأزبكية بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، سير العمل بمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، والذي تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

وتجول "الشربيني"، ومرافقوه، بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، وبأعلى جودة، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزهًا لسكان القاهرة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، يشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها).

ويتناول التطوير 3 محاور، وهي: الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادي السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبنى الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.

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