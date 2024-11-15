الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية

كتب- حسن مرسي:

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية.

خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، أكد الشيخ عثمان أن القضية تتعلق بما ورد في الحديث النبوي عن الأصناف الربوية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب يدًا بيد". وشرح أنه في حالة امتلاك شخص "غويشة" ذهب ويرغب في بيعها، فإن الأصل هو بيعها مقابل النقود، وتقدير ثمنها، مثلاً، بـ 7 آلاف جنيه، ثم استخدام هذا المبلغ لشراء ذهب آخر مع دفع الفارق، وهذه المعاملة لا شيء فيها.

الذهب يُعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى

وأضاف عثمان أن هناك طريقة أخرى، وهي أن يُعطي الشخص الذهب القديم ويستلم الذهب الجديد مع دفع المصنعية. وأكد أن هذا الأمر جائز، إذ أن الذهب يُعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مما يسمح بإجراء المعاملات بطريقة صحيحة، بما في ذلك شراء الذهب بالتقسيط، دون أي محاذير شرعية.

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