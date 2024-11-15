بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد التقوى بالجيزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التلفزيون والإذاعة المصرية، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد التقوى بقرية أبو رواش بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

موضوع خطبة الجمعة

وأعلنت زارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ"، وأكدت أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد أن المال العام منفعة عامة للجميع، وبيان حرمة التعدي عليه بأي صورة من الصور.

عمر هاشم يلقي خطبة الجمعة

ويلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة، ويتلو القرآن القارئ الشيخ محمود الخشت قارئ السورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة.

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