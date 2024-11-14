محامي فرد الأمن يكشف تفاصيل الصلح مع إمام عاشور

كتب- حسن مرسي:

كشف علي فايز، محامي فرد الأمن عبدالله مصطفى، عن التوصل إلى اتفاق صلح مع لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم إمام عاشور، في واقعة الاعتداء التي وقعت في أحد المولات الشهيرة في منطقة الشيخ زايد.

وخلال مداخلة مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام"، أوضح فايز أن الصلح تم بشكل رضائي، حيث تم توقيع عقود الصلح مع اللاعب يوم أمس، مؤكدًا أنه تم الحصول على الحق الأدبي ورد الاعتبار، مشيرًا إلى أن الجانبين تبادلا الاعتذار بشكل جميل.

وأضاف فايز أن عبدالله حصل على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به، نظرًا لأنه تم فصله من عمله بعد وقوع الحادث، مؤكدًا أن التعويض كان أقل مما طُلب، لكن الأهم هو التوصل إلى الصلح.

وفيما يخص الحكم الصادر ضد إمام عاشور، أوضح فايز أن الحكم لم يتضمن كفالة، مما يعني أنه واجب التنفيذ، وفي حال تم القبض على إمام، فإنه سيظل محبوسًا حتى موعد الجلسة الاستئنافية المقررة في 20 نوفمبر الجاري.

وأشار فايز إلى أن الطرف الثاني كان في البداية رافضًا للصلح، لكن بعد صدور الحكم، تم التواصل مع الأصدقاء للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن الجلسة القادمة ستشهد حضور إمام بشكل واجب، رغم أن الصلح قد تم بالفعل.