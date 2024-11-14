حدث في 8 ساعات| أول تعليق من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.. وآلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس الوزراء أقر آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم "الدستورية" بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي.

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مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي

أقر مجلس الوزراء آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالمواني على مدار الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية.

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بالأسماء.. إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لهيئة الرعاية الصحية

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا برقم (57) لسنة 2024، بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور شريف وديع، أستاذ ورئيس مجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس.

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عمر هاشم خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مسجد التقوى بالجيزة

يُلقي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة غدًا من مسجد التقوى بقرية أبو رواش بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

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مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي

أقر مجلس الوزراء آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالمواني على مدار الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية.

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"الخدمات الطبية" للكهرباء تعلن عن تيسيرات جديدة للحصول على الأدوية

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تيسيرات جديدة تسهم في تسهيل حصول العاملين بالقطاع على الأدوية.

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الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "العبور للعلوم والتكنولوجيا"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا"، بمحافظة الشرقية.

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"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت -تفاصيل

أفاد أشرف علم الدين، الملحق العمالي في الكويت، بأنه تم التواصل مع جمعية المهندسين الكويتية بخصوص تجديد إقامة المهندسين المصريين الحاصلين على بكالوريوس هندسة من الجامعات المصرية.

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"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي ورياح) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة الرياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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"الصحة" تُغلق مستشفى و3 معامل تحاليل خاصة بالإسكندرية بسبب مخالفة التراخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مستشفى الفراعنة و3 معامل تحاليل خاصة بالإسكندرية لمخالفتها شروط التراخيص، فضلًا عن إنذار آخرين لتلافي المخالفات خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

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تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل

أحال مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.

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كامل الوزير: "زمن تسقيع الأراضي انتهى ولو مش قادر تبني المشروع ارجعلنا"

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: "المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء، يعني خدت الأرض ومبناش ولا خد حتى رخصة بناء هيكون فيه تعامل مختلف معاها"، مضيفا: "كان واخدها علشان يسقعها ومش هيقدر يسقعها ولا يبيعها من النهاردة".

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