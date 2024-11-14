كامل الوزير: "زمن تسقيع الأراضي انتهى ولو مش قادر تبني المشروع ارجعلنا"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: "المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء، يعني خدت الأرض ومبناش ولا خد حتى رخصة بناء هيكون فيه تعامل مختلف معاها"، مضيفا: "كان واخدها علشان يسقعها ومش هيقدر يسقعها ولا يبيعها من النهاردة".

وقال كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيتم منحها بحد أقصى مهلة 18 شهرًا، وسيتم الإعفاء من 6 شهور خلال الـ18 شهرًا وفرض غرامة سنة.

وتابع: "لو أنت مش قادر ارجع تاني لهيئة التنمية الصناعية وسلم الأرض وخد فلوسك علشان مش هتقدر تبيعها في السوق السوداء".

وتابع: تم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة 8.5 مليون متر مربع خلال الأونة الأخيرة في 14 محافظة.