بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء

كتب- عمرو صالح:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

يُعقد المؤتمر الصحفي بحضور أحد نوابه، وعدد من الصحفيين والقنوات الإعلامية.

ويأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذي شهد الموافقة على 14 قرارًا جديدًا.

ويمكن متابعة البث المباشرلوقائع المؤتمر الصحفي، من خلال الرابط التالي:

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