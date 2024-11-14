مشيرة خطاب: دستور 2014 أكبر إنجاز حققته الدولة في ملف حقوق الإنسان

كتب- عمرو صالح:

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أكبر إنجاز حققته الدولة في مجال حقوق الإنسان هو دستور 2014، الذي تضمن ضمانات كبيرة لحماية حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول ملف حقوق الإنسان.

دور الإعلام في نشر الوعي بحقوق الإنسان

شددت "خطاب" على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي بحقوق الإنسان، معتبرة أن الإعلام هو الوسيلة الأساسية لتعريف المواطنين بحقوقهم.

وأوضحت أن الحقوق ليست مطلقة، بل تتطلب توعية مستمرة، خاصة للفئات الضعيفة، وذلك لتعريفهم بكيفية ممارسة حقوقهم ضمن حدود القانون.

وأضافت "خطاب" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذية، بل هو آلية مستقلة تساعد الدولة في رصد تنفيذ حقوق الإنسان وتوجيه سياساتها في هذا المجال.

كما دعت إلى تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات لبناء القدرات وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المواطن المصري لن يستطيع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات دون توافر المعلومات الضرورية.

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