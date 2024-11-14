كبار زوار ودون مراسم.. كيف تلقى شيخ الأزهر العزاء في شقيقته الكبرى بالأقصر؟ -صور

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء باردة ليلًا والعظمى على القاهرة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أقيمت مساء أمس الأربعاء، مراسم عزاء الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بساحة الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

الأزهر ينعى الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر

وتوفيت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن عمر ناهز 90 عاما، وتقدم الأزهر بخالص العزاء لآل الطيب في مصابهم.

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في شقيقته الكبرى بالأقصر

وقطع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب.

شيخ الأزهر يتلقى العزاء في وفاة شقيقته

واستقبل شيخ الأزهر، أمس، بساحة الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر، وفود المعزين في وفاة شقيقته من داخل مصر وخارجها دون أي مراسم رسمية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، صورا من عزاء شقيقة شيخ الأزهر، وقدموا إليه واجب العزاء، وأشادوا بما وصفوه بالبساطة التي اتسم بها العزاء، والذي أقيم دون حضور مقرئين، وقارنوا بينه وبين ما يحدث في بعض العزاءات.

بن زايد ينيب وفدا إماراتيا لتعزية شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

واستقبل شيخ الأزهر، أمس، وفدًا رسميًا أنابه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم واجب العزاء في شقيقته الكبرى.

وعبّر الوفد عن تضامن دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، مع فضيلة الإمام الأكبر في هذا المصاب الجلل، معرباً عن خالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الإمام والأسرة الكريمة، داعين الله - عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر

وحرص شكر باشا زاده، الزعيم الديني للمسلمين في أذربيجان وعموم القوقاز، على تقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في مطار كبار الزوار، وذلك قبيل مغادرته العاصمة الأذربيجانية باكو متوجها لأرض الوطن لتلقي واجب العزاء.

السفير الإندونيسي يقدم العزاء لشيخ الأزهر في ساحة الطيب بالأقصر

وأدى السفير الإندونيسي لدى مصر، مساء الأربعاء، بساحة الطيب بمحافظة الأقصر، على رأس وفد رسمي، واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر في وفاة شقيقته.

رئيس وزراء لبنان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

وتلقى شيخ الأزهر الشريف، اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، قدم خلاله خالص التعازي والمواساة في وفاة شقيقته.

وعبر رئيس الحكومة اللبنانية خلال الاتصال الهاتفي عن صادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولعائلته الكريمة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق.. طقس الـ6 أيام المقبلة

مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة (فيديو)

الحج 2025.. ما هو أقل سن لسفر السيدات دون محرم؟

قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم